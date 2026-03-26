Экс-танцор Булановой раскрыл подробности своего увольнения

Звезда «энергосберегающей» подтанцовки Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля раскрыл подробности увольнения из коллектива. Танцор поделился роликом, в котором рассказал, как «зазвездился и ушёл от Тани Булановой».

По словам Дмитрия, он не держит обиды на исполнительницу, с которой сотрудничал 25 лет. Однако, по словам Берегули, ещё до вирусного танца он просил об отпуске на время осеннего тура.

«В июне 2025 года я подошёл к Татьяне и честно признался, что из‑за проблем со спиной я вынужден отказаться от осеннего тура. Там порядка 35 концертов — то есть это очень много городов: каждый день концерт, а то и два, каждый день — переезд в другой город. Я реально понимал, что я уже не вывожу. Потому что мы до этого уже примерно полтора года в таком графике проработали», — поделился артист.

По словам Дмитрия, он осознал, что если не восстановится, то ему будет не до танцев. Но всё же решение вынашивал месяц, понимая, что могут быть последствия.

В результате танцора, по его словам, сняли с летних коротких туров, от которых он не отказывался, и на концерты стали ставить всё реже.