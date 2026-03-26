Аршавин резко поднял цену своего особняка в Петербурге

Российский футболист Андрей Аршавин поднял цену своего особняка в Санкт-Петербурге на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, причиной стал ремонт кухни. При этом, риелторы рассказали, что решение о подъеме стоимости принял сам Аршавин.

«Поднять цену — это была идея собственника. Перед этим установили дизайнерскую кухню и купили брендовую бытовую технику. С документами все в порядке, больше пяти лет один собственник», — рассказал один из риелторов.

В данный момент цена особняка составляет 169,9 миллионов рублей. При этом, новых просмотров особняка со стороны потенциальных покупателей пока не было.

Напомним, что элитная недвижимость расположена в Коломягах и занимает около 400 квадратных метров. Продать особняк Аршавин пытается уже три года.