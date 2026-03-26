70-летний Ефим Шифрин высказался о романе с 25-летним врачом

Сегодня знаменитый юморист и звезда «Аншлага» отмечает 70-летие. Ефим Шифрин весь в работе, но это не мешает ему пользоваться успехом у молодежи. Причем, с одной красоткой-брюнеткой он даже закрутил роман.

В студии Андрея Малахова Шифрин сразу сказал, что не чувствует себя на 70 лет. По его словам, ему приятно думать, что сейчас он молодой и красивый юноша, а не великовозрастный мужчина.

«Ощущение возраста не ношу в себе, и правильно делаю», — отшутился юморист, который в последнее время устраивает у себя дома тусовки с молодыми.

Удивительно, но Шифрин также смог зацепить зумерскую аудиторию и попал в многочисленные тренды. Для аудитории 20-25+, не смотрящей телевизор, Шифрин, в первую очередь, «отец» другого комика Сергея Орлова. Пользователи отмечают сходство двух юмористов, одинаковую манеру общения, а также множество общих тем выступлений.

Пользователи гадают, какие отношения связывают Кристину и Ефима Шифрина.

Андрей Малахов решил задать главный вопрос, который волнует пользователей социальных сетях — он касается отношений 70-летнего Ефима Шифрина с молодой девушкой по имени Кристина. Им уже много месяцев приписывают роман. Темноволосая красотка то и дело появляется в профиле телевзезды и неожно обнимает его.

«Все хотят узнать, что это за девушка, в комментариях по этому поводу очень жарко», — спросил ведущий канала «Россия».

«Когда одна известная русская народная певица приехала на Кавказ и спросила, что спеть, ей ответили: „Ты не пой, ты просто ходи“. Мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего не знает про нас. Будьте счастливы, друзья», — ответил Шифрин.

Из социальных сетей можно понять, что 25-летняя Кристина — будущий медик. Сейчас она учится в оринатуре на хирурга-офтальмолога. Девушка не так активно ведет социальные сети, но исправно показывает огромные букеты цветов. Возможно, их дарит ей возлюбленный.

К слову, личная жизнь Ефима Шифрина окутана тайнами. СМИ несколько раз писали о том, что у актера есть внебрачные дети, но эта информация не подтверждалась. Сам он лишь в интервью Борису Корчевникову несколько лет назад рассказал, как женился, когда ему было 26 лет, но брак в итоге распался. О причинах звезда юмора решил не распространяться.

Выражаясь современным сленговым языком, Шифрина и Кристину в соцсетях уже давно «шипперят», то есть сводят. Пользователи пишут, что они прекрасно смотрятся и считают, что именно темноволосая красавица вдохнула жизнь в юмориста.