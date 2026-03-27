Психоаналитик оценила выбор Галустяна

Михаил Галустян окончательно перестал скрывать новую возлюбленную — Лилию Киоссе. С избранницей актёр появился на премьерном показе фильма «Королёк моей любви». Психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, как 18‑летний брак с теперь уже бывшей женой Викторией мог повлиять на выбор Михаила.

© Super.ru

Эксперт отметила, что Галустян «однажды, женившись по малолетству, поймал жар‑птицу за хвост». То есть в его жизни не было неудачного «пробного» брака. Напротив, он провёл годы своего становления рядом с преданной и любящей женщиной.

«Он не побоялся влюбиться снова в тот момент, когда у него начался мужской гормональный кризис. Он не побоялся влюбиться в первую встречную, потому что в его жизни не было тягчайших падений, предательств со стороны женщины. У него искренняя иллюзия, что женский мир не коварный, что все женщины, которые ему улыбаются, для него не опасны. Поэтому он вляпался, как кур в ощип, в первую прекрасную женщину, которая ему не отказала», — объяснила Смолярчук.

Психоаналитик отметила, что это типичная ошибка «обласканных» женщиной мужчин, у которых не было негативного опыта в отношениях.

Напомним, Super первым рассекретил личность новой возлюбленной артиста. Девушка — не медийная персона, но напрямую связана с индустрией развлечений: она работает художником по гриму и участвовала в съёмках российских фильмов и телешоу.