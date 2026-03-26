Галустян вышел в свет со своей новой девушкой

Актер Михаил Галустян впервые вышел в свет со своей новой девушкой. Актер и его избранница, визажистка Лилия Киосе, пришли на премьеру фильма «Королек моей любви».

Пара попозировала фотографам, после чего Галустян и Киосе в зал на показ. По словам журналистов, которые присутствовали на премьере, Киосе волновалась.

При этом в Сети появились слухи, что Галустян уже сделал предложение своей новой возлюбленной. Однако пара не комментировала эту информацию, передает Starhit.

В апреле прошлого года Михаил Галустян развелся с супругой Викторией, с которой прожил в браке 18 лет. В недавнем интервью артист признался, что влюблен. Он отметил, что его главной целью на 2026 год стала гармония в личной жизни.

Михаил Галустян ранее признался, что расставание с супругой прошло без обид и претензий, с чувством благодарности за совместно проведенные годы. Как отметил артист, они с супругой поблагодарили друг друга за все, что было между ними, и сохранили хорошие отношения.