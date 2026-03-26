У Сергея Косенко обнаружен налоговый долг

У Сергея Косенко, который улетел из России и до сих пор находится в федеральном розыске, обнаружен налоговый долг. Super выяснил, что блогер должен 50 тысяч рублей.

Ранее Косенко рассказывал, что его бывшая жена Sasha Belair выставила счёт в 65 тысяч долларов в месяц, что составляет около 5,5 миллионов рублей. Сейчас его долг составляет 17 миллионов. Кроме того, блогер признался, что за год до развода взял в долг 80 миллионов рублей у друга для поддержания роскошного образа жизни в соцсетях.

Напомним, что в октябре 2024 года Следственный комитет обратил внимание на скандальное видео Косенко, в котором он бросает сына в сугроб. На блогера завели два уголовных дела — за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина был заочно арестован: ему грозит два месяца тюрьмы, как только он вернётся в Россию.