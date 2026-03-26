Ольга Орлова пожаловалась на стоимость куличей в Москве

Певица и телеведущая Ольга Орлова в личном Telegram‑канале пожаловалась на стоимость куличей в Москве. Знаменитость отметила, что стоимость пасхального хлеба может достигать 35 тысяч рублей.

«Вчера пыталась найти и купить красивые куличи на Пасху. Есть очень достойные, но цены… 25–35 тысяч за кулич», — посетовала звезда, а заодно поинтересовалась, предпочитают ли подписчики домашнюю или покупную выпечку.

Многие комментаторы, как оказалось, предпочитают готовиться к Пасхе самостоятельно, а для некоторых — это особый семейный ритуал и традиция. Те, кто приобретает куличи, предпочитают варианты попроще и подешевле — о десятках тысяч рублей речи не идёт.

Ранее Ольга Орлова рассказала о своём неизлечимом заболевании. 48‑летняя певица общалась с поклонниками через сторис в запрещённой социальной сети и рассказала о своём хроническом недуге. Один из подписчиков поинтересовался, есть ли у неё аллергия или атопический дерматит. Ольга призналась, что всю жизнь страдает от этого диагноза.