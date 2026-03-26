Роман и Елена Товстик официально развелись

Миллиардер Роман Товстик официально развелся с бывшей женой Еленой — в 2025 году он стал встречаться с Полиной Дибровой, поэтому супруги расстались. Об этом сообщает Starhit.

Как сообщает издание, изначально развод должен был состояться несколько месяцев назад, но Елена до последнего пыталась сохранить брак. Однако 24 марта суд отклонил ее жалобу на решение по расторжению брака, после чего решение о разводе вступило в силу.

«Жалоба Елены Товстик на решение о расторжении брака была отклонена. Елена требовала отменить решение о расторжении брака и фактически требовала сохранить брак. 24 марта Никулинский суд отклонил жалобу. Брак расторгнут, решение вступило в законную силу», — рассказал адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко.

В данный момент между бывшими супругами идет несколько других судебных разбирательств по поводу имущества и опеки детей — их за 19 лет в браке родилось шестеро. По информации источника, Елена хочет получить половину всего имущества, включая компанию бывшего мужа по производству БАДов. Также она хочет сохранить за собой несколько квартир за границей и требует выплат в рамках брачного договора и содержания детей.

В свою очередь, Роман не согласен с этими требованиями — он готов отдать жене дом Рублевке стоимостью 600 миллионов рублей, нескольких других объектов недвижимости, а также платить алименты.

Ранее Елена Товстик объявила о бедственном положении.