Адель Вейгель прокомментировала взлом аккаунта Михаила Литвина

Избранница Михаила Литвина прокомментировала Super взлом аккаунта блогера в запрещённой в РФ соцсети. Адель Вейгель отметила, что им известны имя и цель злоумышленника.

«Пытаемся вернуть [аккаунт] уже с ночи, знаем, кто это сделал и зачем», — поделилась девушка.

В настоящий момент блогер Михаил Литвин лишён доступа к своему многомиллионному аккаунту, на который подписаны более 15 млн человек. Злоумышленники действуют по стандартной схеме: публикуют сомнительные ссылки от имени инфлюенсера и обещают миллионные заработки за инвестиции, пользуясь доверием аудитории к блогеру.

Напоминаем, что вероятность лишиться своих средств при переходе по опасным ссылкам стопроцентная.

Ранее Литвин оказался в центре скандала: по данным SHOT, против него могли возбудить уголовное дело за злостное уклонение от воинской обязанности.

Как сообщал телеграм‑канал, 25‑летний инфлюенсер, известный своими провокационными роликами и скандальными выходками, не являлся в военкомат по повесткам.