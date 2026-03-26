Адель Вейгель прокомментировала взлом аккаунта Михаила Литвина: «Знаем, кто это сделал» — эксклюзив Super
Избранница Михаила Литвина прокомментировала Super взлом аккаунта блогера в запрещённой в РФ соцсети. Адель Вейгель отметила, что им известны имя и цель злоумышленника.
«Пытаемся вернуть [аккаунт] уже с ночи, знаем, кто это сделал и зачем», — поделилась девушка.
В настоящий момент блогер Михаил Литвин лишён доступа к своему многомиллионному аккаунту, на который подписаны более 15 млн человек. Злоумышленники действуют по стандартной схеме: публикуют сомнительные ссылки от имени инфлюенсера и обещают миллионные заработки за инвестиции, пользуясь доверием аудитории к блогеру.
Напоминаем, что вероятность лишиться своих средств при переходе по опасным ссылкам стопроцентная.
Ранее Литвин оказался в центре скандала: по данным SHOT, против него могли возбудить уголовное дело за злостное уклонение от воинской обязанности.
Как сообщал телеграм‑канал, 25‑летний инфлюенсер, известный своими провокационными роликами и скандальными выходками, не являлся в военкомат по повесткам.