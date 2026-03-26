Бородина высмеяла свои «мощные» руки: подписчики подлили масла в огонь

Накануне Ксения посетила день рождения звездного друга. Для праздничного мероприятия телеведущая выбрала наряд с открытыми руками.

Телеведущая Ксения Бородина ведет весьма активную светскую жизнь. Звезда «ДОМа-2» старается не пропускать ни одного значимого события. Минувшим вечером, к примеру, вместе с супругом Николаем она стала гостьей на праздновании дня рождения известного звездного визажиста Сердара Камбарова. Разумеется, для такого повода теледива подготовила эффектный образ.

Для выхода в свет 43-летняя Бородина выбрала элегантное черное платье с кружевной отделкой и открытыми плечами. Дополнили лук гладкая прическа, массивные серьги, кольца и браслеты. Ксения, разумеется, сделала фото. Она пошутила, что в платьях с оголенными руками чувствует себя настоящим «качком».

© Соцсети

И реакция подписчиков не заставила себя ждать. Несмотря на обилие приятных комплиментов, под публикацией развернулась бурная дискуссия. Хейтеры зацепились за самоиронию звезды и перешли к критике.