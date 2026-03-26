«Держится бодрячком»: как бывший муж Юлии Началовой борется с онкологией

Появились новости о состоянии здоровья 46-летнего Евгения Алдонина. Год назад у футболиста диагностировали онкологию.

В конце ноября 2025 года общественность потрясла новость: у бывшего мужа Юлии Началовой, футболиста Евгения Алдонина, диагностировали рак поджелудочной железы. Это крайне агрессивное заболевание, которое долгое время может никак себя не проявлять. Как выяснилось позже, 46-летний спортсмен сражается с недугом уже больше года. Он до последнего старался не афишировать свою болезнь.

По информации портала «СтарХит», сейчас Евгений находится в специализированной клинике в Германии. Родные футболиста хранят молчание, поэтому любая информация о его здоровье становится резонансной. Немного ясности в ситуацию внес близкий друг спортсмена Дмитрий Булыкин. По его словам, Алдонин настроен решительно. Он не опускает руки, несмотря на тяжелейшие испытания.

«У него постоянно операции, постоянно химиопроцедуры. Конечно, это сказывается и на организме, и на настроении. Но он держится бодрячком-бойцом, поэтому посмотрим. Скоро будет понятно...», — поделился приятель Алдонина.

Главной опорой для Евгения остаются его близкие. Жена Ольга регулярно навещает мужа в немецкой клинике, в то время как дети ждут папу дома. Старшая дочь Вера, рожденная в браке с Юлией Началовой, очень верит в его выздоровление. Девушка просит поклонников проявить чуткость и не мучить ее расспросами об отце.