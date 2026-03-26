Иосиф Пригожин высказался о браке с Валерией

Иосиф Пригожин заявил, что влюблён в Валерию «как пацан» несмотря на 20 лет в браке. В беседе с Общественной службой новостей он назвал супругу «женщиной», которую хочется «всегда покорять».

«Она остаётся непокорённой, поэтому это очень будоражит, и я с каждым разом всё сильнее в неё влюбляюсь. Как пацан влюблён в неё», — поделился Пригожин.

Кроме романтических чувств, союз влюблённых скрепляют и бытовые радости. Продюсер не раз отмечал своё восхищение кулинарными способностями жены. Он признался, что любит блюда, которые готовит Валерия.

Напомним, что у супругов нет общих детей. У певицы есть трое детей от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным. У самого Пригожина есть двое наследников — 36-летний сын Дмитрий и 28-летняя дочь Даная.