Блогера-миллионника Мишу Литвина взломали мошенники

Страницу блогера-миллионника Миши Литвина в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) взломали скамеры. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Мошенники выкладывают на страницу фото блогеров Асхаба Тамаева и Мелстроя, с которыми Литвин конфликтовал. Они выкладывают от имени блогера посты, призывая 15 млн его подписчиков пройти по ссылке в шапке профиля, чтобы прочитать некую новость. Люди, сделавшие это, могут лишиться денег, уточняет издание.

До этого подобные истории происходили с блогершей Оксаной Самойловой, телеведущей Ксенией Бородиной, визажисткой Гоар Аветисян и ведущей Настей Ивлеевой.

Накануне мошенники обманули россиянку по имени Арина, которая пыталась приобрести билет на концерт Макса Коржа в Стамбуле. Девушка рассказала, что потеряла 28 тысяч рублей.