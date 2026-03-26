«Актер средней руки»: критик Соседов честно высказался о Михаиле Ефремове

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org честно высказался о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову, который накануне впервые после освобождения из тюрьмы вышел на театральную сцену в новом спектакле.

© Московский Комсомолец

Как заметил Соседов, у него никогда не было интереса к Ефремову. Собеседник издания считает его «актером средней руки, которого просто раздувают как великого. При этом критик обратил внимание на то, что на самом деле Ефремов, может быть, «чуть выше среднего».

«Четыре с минусом ему оценка по пятибалльной системе», — утверждает Соседов.

Критик поделился, что он общается с большим количеством людей и не слышал больших восторгов о творчестве.

«Но вот в творческой среде его — прямо "ах". А что — "ах"?», — задался вопросом собеседник издания.

Он добавил, что Ефремов — просто хороший актер, но даже не отличный и не выдающийся, и к тому же Соседов уточнил, что все видели моральный облик артиста.