Лерчек впервые после обнаружения рака обратилась к аудитории

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) обратилась к аудитории после обнаружения рака. Как сообщает «Пятый канал», она призналась, что рада, что может сфокусироваться на своем здоровье после приостановки уголовного дела.

Чекалина поблагодарила всех за поддержку и то, что за нее молятся. Она призналась, что подобная помощь ей очень помогает.

«Что хочется сказать? На самом деле диагноз правдивый. У меня рак желудка четвертой степени. Сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться», — рассказала Лерчек.

Через страницу своего избранника Луиса Сквиччиарини блогер поблагодарила суд за приостановку уголовного дела. Самой ей все еще запрещено пользоваться соцсетями, однако теперь она может спокойно ездить на лечение.

Напомним, что с осени 2024 года девушка находилась под домашним арестом — ее обвиняли в выводе средств за границу. В конце февраля блогер родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини — это уже четвертый ребенок блогера. Позднее мужчина сообщил, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. По данным СМИ, метастазы обнаружены в позвоночнике, легких и ногах. Кроме того, имеется опухоль в головном мозге, из-за которой девушка якобы ослепла на правый глаз.