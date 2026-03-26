«Замок» Пугачевой и Галкина* оказался под угрозой сноса

Роскошный особняк певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, комика Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) оказался под угрозой сноса. Как сообщает «Царьград», «замок» артистов в деревне Грязь может нарушать Градостроительный кодекс и строительные нормативы.

Как отмечает адвокат Алексей Торозов, по действующим строительным нормам жилой дом для одной семьи не может быть выше трех этажей — в «замке» их шесть. Это закреплено и в Градостроительном кодексе, и в специальных строительных нормативах. Если этажей больше, то это уже не жилой дом, а самострой и оформлять его по закону сложнее.

Кроме того, в каждом регионе могут действовать свои местные правила. Порой они еще строже ограничивают этажность домов. Подобных ограничений нет у категории «многоквартирные дома», однако для отнесения здания к такой категории необходимо разрешенное использование земли для этого.

«Во-вторых, имеет значение и дата возведения объекта. Например, на строения, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ в 1998 году, такие правила не распространяются. Ну и, в-третьих, сейчас активно применяются лазейки, в т.ч. попытки отнесения зданий с превышением трех этажей к категории "гостевые дома" — также с целью избежания последствий нарушения норм этажности», — добавил юрист.

В случае возникновения вопросов к соблюдению строительных норм может быть назначена экспертиза. Если нарушения выявят, то последствия могут быть серьезными. Здание потребуют или переделать, чтобы оно соответствовало закону, или снести полностью.

