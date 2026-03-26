Зрительница спектакля Ефремова посоветовала ему «срочно делать пластику»

Посетившая премьеру спектакля «Без свидетелей» зрительница Марина Степанова заявила, что актеру Михаилу Ефремову стоит привести себя в форму - к примеру, сделать пластику. Об этом она рассказала News.ru.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.

Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Осенью 2024 года стало известно, что защита актера готовит материалы для подачи на УДО по состоянию здоровья. В марте 2025-го белгородской суд удовлетворил прошение Ефремова. Актер покинул колонию 9 апреля.

В марте состоялась премьера спектакля с Ефремовым. Спектакль «Без свидетелей» стал первой театральной работой актера после выхода на свободу. Зрительница Марина Степанова рассказала News.ru о своих впечатлениях от Ефремова.

«Внешне он очень поменялся, постарел. Ему нужно делать пластику срочно», - заявила она.

В то же время зрительница похвалила Ефремова за смелость - в спектакле актер раздевается до семейных трусов. Она подчеркнула, что у 62-летнего Ефремова нет комплексов.