Слава может заработать более пяти миллионов рублей за два концерта

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) заработает более пяти миллионов рублей благодаря двум концертам в апреле. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач». По его данным, артистка выступит в Щелково и в Мытищах.

Билеты на первое выступление стоят от 3800 до 7500 рублей. По предварительным данным, организаторы заработают на этом концерте более двух с половиной миллионов рублей. На втором концерте они могут заработать примерно столько же, хотя стоимость билетов на выступление Славы в Мытищах несколько ниже — от 3000 до 6500 рублей.

За оба вечера, как предполагается, прибыль составит более пяти миллионов рублей.

Напомним, во время недавнего концерта Славы в Пензе некоторые зрительницы прямо из зала стали выкрикивать неприятности в адрес артистки, обвиняя её в пении под фонограмму и нетрезвом состоянии. Слава объяснилась и позволила желающим покинуть концерт, пообещав вернуть деньги. Однако девушки продолжили скандал. После этого артистка заявила, что подумывает взять перерыв в карьере.