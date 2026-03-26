Знакомая Галустяна объяснила, чем его покорила новая пассия

Актер начал общаться с визажистом Лилией Киосе, еще будучи в браке. Однако тогда он не позволял себе лишнего. Флирт начался много позже.

Появились новые подробности романа Михаила Галустяна с эффектной брюнеткой Лилией Киосе. Завесу тайны приоткрыла знакомая комика и его партнерша по съемкам Альбина Кабалина.

Отношения Михаила и Лилии закрутились еще на съемочной площадке.

«Я присутствовала в его гримвагончике и видела их взгляды, смотрела, как они флиртовали. Это была не похоть, а какая-то чистая энергия. Между ними летали искры! Я была уверена, что у них что-то закрутится», — рассказывает Кабалина в беседе со «СтарХитом».

Актриса уверена, что этот роман непременно перерастет во что-то большее. «Лиля — пантера с огромным достоинством, она из классной семьи, гордо себя несет. У нее очень властная энергетика, которой она покорила Мишу. Я считаю, что это та самая любовь, которая на всю жизнь», — откровенничает она.

Несмотря на развод после почти 18 лет брака, Галустян, по мнению Кабалиной, не разочаровался в семейных ценностях.

«Это просто неимоверно крутой человек. Я вообще счастлива, что он сейчас обрел любовь и за пределами индустрии медиа.