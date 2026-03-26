«Миша выглядит идеально»: Бледанс потрясена оголившимся на сцене Ефремовым

Михаил Ефремов, вернувшийся на театральные подмостки, вновь заставил говорить о себе. Во время спектакля 62-летний Михаил Олегович показывает не только все грани своего таланта. В какой-то момент актер раздевается на сцене до трусов. Оголившегося Ефремова уже успели оценить не только зрители закрытых показов, но и знаменитости. Эвелина Бледанс, например, потрясена формой Ефремова.

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- Я увидела голого Михаила Ефремова не на сцене, - улыбается Эвелина, рассказывая, как посмотрела в социальных сетях фотографии актера. - Вы знаете, это очень симпатично. Он такой весь подобранный! Животик не висит: малипусенький совсем. Для своего возраста Михаил выглядит идеально. Думаю, многие захотят посмотреть на голого Ефремова.

Бледанс признается, что и сама любит экспериментировать на сцене. Впрочем, пока оголиться прилюдно она не решалась.

- Я все время собираюсь раздеться во время спектакля, но моя внутренняя скромность этого не позволяет, - объясняет Бледанс. – Скоро у меня будет спектакль «Операция: авокадо» в Твери, где я собираюсь в финале выйти в купальнике. Не знаю, может это будет дань к моему дню рождения. А, может, я и оставлю этот свой выход на постоянной основе.

Актриса также заявила, что поддерживает решение Ефремова вернуться на сцену. Бледанс уверена: на театральных подмостках и в кино актер еще не сказал своего последнего слова.

- Он еще нас не раз удивит: в этом я абсолютно уверена, - говорит Эвелина. – Такие мастера, как Михаил Ефремов, должны работать и радовать людей. Вы же видите, как его принимают зрители: овации длятся по десять минут. Я сама еще не была на его спектакле из-за нехватки времени. Но обязательно это сделаю. Потому что Михаил – большой талант.