70-летний юморист Ефим Шифрин прокомментировал слухи о романе с 25-летней девушкой по имени Кристина. Ее фотографии уже несколько месяцев мелькают в социальных сетях артиста.

«Когда одна известная русская народная певица приехала на Кавказ и спросила, что спеть, ей ответили: «Ты не пой, милая, ты просто ходи». Вот мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего не знает про нас. Будьте счастливы, друзья», — ответил Шифрин на вопрос Андрея Малахова во время ток-шоу в честь юбилея юмориста.

По информации интернет-издания Spletnik, Кристина обучается в ординатуре по специальности «хирург-офтальмолог». В свободное время девушка увлекается спортом. На своей странице в социальных сетях она публикует фотографии с цветами и ювелирными украшениями от неназванного поклонника.

