Солист «Дискотеки Аварии» заработал на своей сети химчисток четверть миллиарда

Компания «Химчистка № 1», которой владеет солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов, в прошлом году выручила 256 миллионов рублей. Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, чистая прибыль организации достигла 90 миллионов рублей, что стало рекордным показателем для предприятия. За год выручка увеличилась на 9 %, а прибыль — на 51 %.

© Super.ru

ООО «Химчистка № 1» существует с 2008 года. Алексею Серову принадлежит 94 % уставного капитала компании, оставшиеся 6 % находятся в собственности Дмитрия Крайнова — концертного директора группы «Дискотека Авария». На официальном сайте организации указано, что на текущий момент сеть химчисток насчитывает свыше 50 точек в Москве.

Кроме того, Алексей Серов выступает учредителем в ООО «Дискотека Авария» и ООО «Авария Энтертейнмент», а также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся «деятельностью в области исполнительских искусств».

