Киркоров рассказал о зависимости 13-летнего сына Мартина

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его 13-летний сын Мартин перестал заниматься футболом и увлекся компьютерными играми. Об этом артист сообщил в беседе с «Пятым каналом» на премьерном показе шоу ZIVERT «Где-то в Ретро» в кинотеатре «Октябрь».

«Да, я расстроен, я расстроен, потому что, к сожалению, сейчас такое время, что вот эта зависимость компьютерная, игры и все вытесняют такие желания, которые были у ребенка», – заявил Киркоров.

Певец признал, что его тревожит эта ситуация, и допустил, что повлиять на нее можно только жестким ограничением времени за компьютером и возвращением ребенка к спорту. По словам Киркорова, он не собирается продвигать детей в творческой сфере и считает своей главной задачей дать им образование.

Поводом для разговора о воспитании детей стали и недавние высказывания Иосифа Пригожина. Продюсер ранее говорил, что родители должны дать ребенку образование и жизненные ориентиры, но не обязаны полностью обеспечивать его во взрослом возрасте.