Ефим Шифрин впервые ответил на слухи о романе с 25-летней студенткой

70-летний Ефим Шифрин отпраздновал юбилей 25 марта. В честь знаменательной даты артист стал гостем шоу Андрея Малахова, где впервые прокомментировал слухи о своих отношениях с 25-летней студенткой Кристиной. Девушка учится в ординатуре и осваивает профессию хирурга-офтальмолога.

© Super.ru

«Когда одна известная русская народная певица приехала на Кавказ и спросила: "Что вам спеть, милые?". Ей ответили: "Ты не пой, ты просто ходи". Мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего про нас не знает. Будьте счастливы, друзья», — уклончиво ответил Ефим.

Артист открыт новым экспериментам и успешно развивает карьеру блогера. При этом его окружение состоит в основном из молодых людей. Ефим объяснил это тем, что ему просто не интересно со своими ровесниками, которые уже «на всё махнули рукой».

Ранее пользователи Сети восхитились физической формой Ефима Шифрина. Они сравнивают артиста с Аполлоном на его отпускном снимке.