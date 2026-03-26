Брухунова оставила мужа и детей и улетела в «цветущий» Китай
Татьяна Брухунова проводит разгар этой весны за рубежом. Жена Евгения Петросяна решила побаловать себя поездкой в Китай, где как раз начался сезон цветения сакуры.
«Невероятной красоты и масштабов сады сакуры в цвету», — поделилась впечатлениями Татьяна в своем блоге.
Она сделала несколько фотографий на фоне сакуры, а также запечатлела окружающую природу и местных жителей.
Фолловеры отметили, что Брухунова была в стране восходящего солнца не так давно — неужели успела соскучиться? «Татьяна, вы опять в Китае? Вроде недавно были», — сказала подписчица. Жена Петросяна ответила, что была здесь в мае 2025.
А вот что написали другие фанаты Брухуновой: «Обалдеть, как вам идут этот лук, да еще и на фоне сакуры», «Божественная красота», «Только ради этого стоит преодолеть расстояние!», «Невероятной красоты фотографии».
Татьяна, по всей видимости, покинула мужа, сына и дочь, так как их не было на снимках. Хотя ранее она признавалась, что не может оставлять детей с Евгением Вагановичем. Причина — разница в поколениях и характер юмориста.
«Мужчины немножко другие, особенно из другого поколения — у них восприятие серьезное. Если ребенок споткнется, это уже событие. Я не думаю, что имеет смысл заставлять нервничать человека», — поделилась Брухунова.