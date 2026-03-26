Огромные долги и трудности в карьере: где сейчас Сергей Романович

Актер Сергей Романович недавно признался, что имеет огромные долги. News.ru рассказал, где сейчас артист, что известно о его личной жизни и задолженностях.

Карьера и долги

Романович родился 16 июля 1992 года в Томске. Впервые появился на экранах в 2009 году, после того как сыграл молодого Юру Шатунова в фильме «Ласковый май». В 2010 году поступил во Всероссийский госинститут кинематографии имени Герасимова.

Снимался в картинах «Побег», «Матч», «Кухня», «Склифосовский», «Побег-2», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Метод» и других. Всего в фильмографии артиста около 30 работ.

Недавно Романович признался, что у него есть многомиллионные долги — актер должен 30 млн рублей. Сейчас он активно занимается погашением кредитов и ипотек, ежемесячно отдавая около 450 тысяч рублей.

«Каждому дается по мере его сил. Мне писали люди, у которых долгов на 200 миллионов рублей. Главное — не впадать в тревогу. Я стараюсь быть в уме», — дал он совет тем, кто оказался в схожей ситуации.

Романович сейчас старается сократить свои расходы. Его занятость на съемках не позволяет полностью покрывать все затраты.

Напомним, что в январе 2026 года Романович рассказывал, что потерял из-за мошенников 20 млн рублей, которые провернули «историю с инвестициями». Он заявлял, что его «кинули» как певицу Ларису Долину. Артист в один момент прекращал актерскую карьеру, однако в 2024 году решил вернуться к актерскому ремеслу.

Личная жизнь

До 2016 года Романович был женат на веб-дизайнере Александре Головковой. По словам Сергея, расставание произошло из-за совокупности причин.

«Не бывает, что люди разводятся только из-за чего-то одного. Я думаю, что на тот момент я был слишком категоричен, эгоистичен и вообще слаб духовно как мужчина. Но если смотреть глобально, просто наши миссии в этом союзе подошли к концу, каждый пошел своей дорогой», — говорил он.

В 2020 году артист заявил, что стал отцом. Его избранницей стала русская девушка, которая, как и он, приняла ислам. В своем личном блоге актер редко демонстрирует свою жену, но часто публикует видеоролики, в которых слышен ее голос на заднем плане.

Сам Романович принял ислам еще в 20 лет. Он решился на это после общения с братом его лучшего друга Шамиля — они спорили о религии, после чего Сергей прочел Коран, а после и сборники хадисов.

Романович признавался, что принятие ислама повлекло за собой трудности в карьере. Ему приходится согласовывать роли с правилами религии и отказываться от фильмов, если в них нужно делать что-то чуждое для мусульманина.