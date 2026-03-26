Светлана Бондарчук отдала трехлетнего сына чужим людям

В 2020 году Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал дизайнер Сергей Харченко. В 2023 году они стали родителями. На свет появился сын Петр. Примечательно, что Светлана и Сергей не стали скрывать, что мальчика родила суррогатная мать.

Кроме того, пара не их тех представителей отечественного шоу-бизнеса, кто прячет лица своих наследников за смайликами вплоть до совершеннолетия. Светлана и Сергей с радостью делятся фотографиями и видео с сыном в социальных сетях.

Сейчас Пете уже три года, родители в нем души не чают. В своем блоге Светлана Бондарчук ответила на вопросы подписчиков, в том числе и касающиеся ее младшего наследника. Так, она сообщила, что отдала малыша чужим людям, которые занимаются с маленьким Петром.

"Петя уже ходит в беби-клуб. Занимается английским, шахматами и всякими развивашками. На следующий год планируем детский сад", - поделилась Светлана.

Напомним, что от первого брака у Бондарчук сын Сергей и дочь Варвара. В детстве наследнице Светланы диагностировали ДЦП. В недавнем интервью Сергей признался, что диагноз Варвары стал "глобальной травмой" для семьи и большой бедой, однако он подчеркнул, что никого в этом не винит.