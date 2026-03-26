Охлобыстин объяснил, почему не хотел бы быть бессмертным

Актер и режиссер Иван Охлобыстин в беседе с Teleprogramma.org порассуждал о теме бессмертия и объяснил, почему сам не хотел бы быть бессмертным.

В новой картине Охлобыстин исполнил роль Кощея Бессмертного, в связи с чем у артиста поинтересовались, хотел бы он сам жить вечно, на что он дал однозначный ответ: «Нет».

По словам собеседника, ему бы этого не хотелось потому, что человек ко всему привыкает, и все проходит. Охлобыстин считает, что для того, чтобы хотеть быть бессмертным, надо быть сумасшедшим.

Как заметил артист, люди «так ляпают», когда говорят о желании бессмертия, и они не понимают последствий этого. Он задался вопросом о том, зачем человеку нужно бессмертие. По мнению Охлобыстина, людям надо что-то новое, к чему они еще не готовы и что они могут постигать.