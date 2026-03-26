Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что не будет делать ЭКО

Телеведущая Анфиса Чехова в интервью изданию Теленеделя призналась, что хотела бы родить от мужа Александра Златопольского.

«Для меня важно, чтобы в семье был общий ребенок. С другой стороны, если не будет, то я точно знаю, что не буду делать ЭКО. Потому что это опасно в моем возрасте. Или суррогатное материнство, что сейчас очень распространено, не мой вариант, мне хотелось бы самой выносить», — заявила Чехова.

Она также рассказала, что планирует устроить вторую свадьбу. Телеведущая хотела бы, чтобы мероприятие было организовано на природе в теплое время года.

Анфиса Чехова вышла замуж 5 февраля 2026 года за Александра Златопольского. Знаменитость рассказывала, что на их церемонии присутствовала экс-супруга продюсера — актриса и сценарист Наталья Донская. Она приехала в ЗАГС по приглашению молодоженов.

У продюсера две дочери от первой жены — 18-летняя Анастасия и 11-летняя София. Чехова растит 13-летнего сына Соломона. Отец сына Чеховой Гурам Баблишвили тоже получил приглашение на свадьбу, однако не смог прийти из-за занятости в спектакле.

В начале марта Анфиса Чехова вновь получила предложение руки и сердца от мужа. Об этом знаменитость сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Александр Златопольский подарил возлюбленной кольцо во время их ужина при свечах в ресторане. Телеведущая оценила ювелирное украшение.