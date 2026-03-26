«Эта была моя карта желаний»: Тодоренко грезила о Топалове с 10 лет

Регина Тодоренко призвала фолловеров верить в свою мечту. Ведущая рассказала, как материализовалось ее счастье с Топаловым, о котором она так мечтала.

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе почти десять лет. Ведущая родила от музыканта троих сыновей. Совсем недавно Регина призналась, что грезила о Владе с детства. И вот теперь она в той точке жизни, где все ее мечты сбылись.

«Когда мой муж уже гастролировал по стране, я была еще маленькой девочкой, чуть старше десяти лет. Я коллекционировала все, что было с лицом Влада: журналы, тетрадки, наклейки», — поделилась Тодоренко в ТГ-канале.

Потом Регина подросла. Однажды Влад приехал на «Фабрику звезд», чтобы выступить с одним из участников. Его будущей жене не удалось тогда спеть с кумиром, хотя она очень этого хотела.

«А потом я выросла еще. Ну и дальше вы уже знаете. Сейчас я точно понимаю, что моя „детская ерунда“ была не ерундой. Это была моя карта желаний. И она сбылась», — сказала Регина. Она призвала родителей не срывать со стен плакаты звезд, которые обожают их дети. «Возможно, это не просто кумиры. Возможно, это ориентиры. И именно они однажды приведут их туда, где они действительно хотят быть», — резюмировала Тодоренко.

Однако фолловеры скептически отнеслись к откровению ведущей: «От фанатки до жены — сюжет для сериала, „Оскар“ за сценарий!», «У меня тут вопрос: а если я в юности обожала динозавров, мне теперь с тираннозавром свидание ждать?», «Так у меня тоже его плакаты висели».