Полина Диброва и Роман Товстик съехались в декабре прошлого года и больше не скрывают отношения. Любовники живут по соседству с Дмитрием Дибровым и вместе воспитывают детей.

Дмитрий, в свою очередь, тоже не скучает в одиночестве. Телеведущий счастлив с нутрициологом Екатериной Гусевой. Ей 43 года. Недавно она развелась. У нее трое детей.

На днях появилась информация, что Дмитрий и Екатерина стали жить вместе. При этом ходят слухи, будто известный ведущий закрутил роман назло бывшей Полине. Дело в том, что Екатерина Гусева когда-то входила в женский клуб, организованный Полиной Дибровой, и якобы уже давно хорошо знала и ее и шоумена.

Журналисты встретили бывшую супругу ведущего и поинтересовались у нее мнением о новой избранницей ее бывшего мужа. Полина не стала игнорировать вопрос.

"Я не думаю, что должна одобрять выбор Дмитрия. Но я бы не назвала девушкой эту женщину. Я с ней знакома уже достаточно давно. И считаю ее очень достойным человеком", - заявила Диброва "КП".

Отметим, что после развода Дмитрий и Полина сумели сохранить хорошие отношения ради троих сыновей.