Появились новые подробности о романе Дмитрия Диброва

Телеведущий Дмитрий Дибров начал жить с новой возлюбленной Екатериной Гусевой. Как сообщает «КП», пара появилась вместе на звездной дорожке музыкальной премии «Виктория».

Гусева по профессии является нутрициологом. По слухам, пара знакома давно — женщина была завсегдатаем женского клуба, который основала экс-супруга шоумена Полина. Кроме того, она помогала Диброву худеть.

На премии Дибров представил Гусеву как «свою красавицу» и по совместительству продюсера, с которой он готовит много журналистских проектов. Екатерина же заявила, что в свои 66 лет «Дмитрий обладает высоким либидо».

«Из центра Москвы девочка, такая привередливая, приходится так много думать о внешнем виде. Это такое бремя, но это сладкое бремя. У Кати трое прекрасных детишек, как и у меня», — сказал Дибров позднее.

За кулисами телеведущий охотно рассказывал друзьям, чем его привлекла Гусева. Как отметила звезда ток-шоу Анна Калашникова, Диброва привлекло «красивое, манящее декольте». Они встретились еще три года назад. Сейчас Екатерина начала консультировать Дмитрия по питанию и хочет вернуть в большие телешоу, а также привлекла ведущего в свой проект «Звездный детокс».

«Мы с ними недавно были на Неделе моды, после показа Катя сказала: "Мы с Димой устали, поедем домой". Видимо, они уже съехались. Многие уверены, что Дибров стал встречаться с Екатериной назло бывшей, но я так не думаю. Я за них очень рада, они красивая пара. Вижу, как Дмитрий, который раньше ходил мрачнее тучи из-за развода, рядом с Катюшей расцвел и помолодел», — заявила Калашникова.

Напомним, что в сентябре 2025 года Дибров официально развелся с женой Полиной после 16 лет брака. Причиной стал роман бывшей супруги с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком.