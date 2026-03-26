Блогер Инна Комбарова откровенно рассказала о пережитой онкологии

Блогер Инна Комбарова, автор Telegram-канала «Мамкина модница», откровенно заговорила об онкологии. Она опубликовала пост, в котором призналась, что пару лет назад у неё обнаружили рак груди и метастазы. Девушка открыто говорила о своём заболевании, считая, что это поможет и другим. Последний год в её жизни всё наладилось, однако недавно произошёл рецидив — так решили подписчики, узнав о лечении Комбаровой.

Инна проходит курс лучевой терапии. Она рассказала, что впервые в жизни пережила эпилептический припадок. Врачи решили провести обследование и обнаружили затемнение в области головного мозга.

Блогер уверена: говорить о заболевании не стыдно. А тот факт, что об онкологии раньше было принято молчать, может привести к последствиям.

«Если ты заболела, кажется, что тебя прокляли, что говорить об этом стыдно. Но это не стыдная болезнь, и ею нельзя заразиться, это просто сбой организма. Почему я не ходила на обследования? Да потому, что говорить о раке не принято, никто из моих знакомых не рассказывал свою историю, пока не узнал мою», — делилась Инна.

