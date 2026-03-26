"День бракосочетания - особенный день": Полина Диброва отправилась в ЗАГС

Полина Диброва и Роман Товстик съехались в декабре прошлого года и больше не скрывают отношения. Любовники живут по соседству с Дмитрием Дибровым и вместе воспитывают детей.

Полина светится от счастья рядом с любимым, а накануне, 25 марта, в своем официальном телеграм-канале сообщила, что отправилась в ЗАГС. Однако под венец Диброва пошла не сама, а проводила подругу.

"День бракосочетания - особенный день. Была однажды в Грибоедовском, 17 лет назад... Второй раз побывала, подругу замуж выдала", - сообщила Диброва.

Кстати, избранник, судачат комментаторы в Сети, не спешит делать Полине предложение руки и сердца. Впрочем, и сама Диброва не торопится связывать себя узами Гименея. "Я живу и наслаждаюсь жизнью. Я никуда не спешу, хочу пройти все этапы до свадьбы. Насладиться этим. Хочу побыть невестой. Ну сколько можно быть замужем?" - утверждала ранее Полина.

Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Они расстались мирно и продолжают вместе заниматься воспитанием троих сыновей — Александра, Федора и Ильи.

В семье Романа Товстика совсем иная ситуация. Его жена Елена сначала закатила грандиозный скандал, а теперь судится, требуя оставить ей внушительную сумму и несколько объектов недвижимости.