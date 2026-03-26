Михалков поблагодарил Путина за возвращение Михаила Ефремова на сцену

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков поблагодарил российского лидера Владимира Путина за возвращение актера Михаила Ефремова на сцену. Об этом он сказал в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Именно благодаря Вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов», — сказал он. Михалков также пригласил главу государства посмотреть спектакль с Ефремовым и с его дочерью Анной.

Вечером 25 марта Ефремов сыграл в постановке театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Он вышел на сцену впервые за более чем пять лет.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.