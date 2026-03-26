Киркоров впервые рассказал о зависимости сына

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей: сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Недавно наследник поп-короля отечественной сцены увлекся футболом, но строить карьеру спортсмена мальчику мешают виртуальные бродилки, гонки и симуляторы.

В новом интервью певец пожаловался, что не может оторвать сына от компьютера.

"Я не знаю, что с ним делать, к сожалению. Я расстроен. Сейчас такое время, что вот эта зависимость от компьютерных игр вытесняет желания, которые были у ребенка: играть в футбол, заниматься баскетболом, волейболом. К сожалению, сейчас все ушло на задний план. Это у меня беда какая-то", - пожаловался Филипп Super.

Ранее артист предложил Мартину попробовать свои силы на сцене или в кино, однако мальчик категорически отказался. Как выяснилось, сын крайне негативно относится к тому, чем занимается Киркоров, и решил держаться от шоу-бизнеса и внимания публики подальше.

Киркоров похвастался пополнением в семействе

Дочь же больше похожа на Киркорова. Алла-Виктория обожает находиться в центре внимания. Филипп Бедросович поддерживает наследницу в ее начинаниях, особенно после того, как сын отказался идти по его стопам.

Певец говорит, что с детства приучил детей не реагировать на хейт. Филипп Киркоров уверен, что Алла-Виктория и Мартин умеют за себя постоять.