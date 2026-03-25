Блогер Николай Василенко проехался на автомобиле Ferrari по ростовской набережной. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети Василенко.

Отмечается, что свою поездку блогер сам заснял и выложил в соцсети. На получившихся кадрах можно увидеть, как элитная иномарка выезжает на пешеходную зону, после чего Василенко садится за руль и проезжает вдоль набережной.

Как отмечает издание, такая поездка нарушает запрет на езду по тротуарам — за это Василенко может грозить штраф в размере 2000 рублей. Сам блогер объяснил, что сделал это для съемок фильма.

