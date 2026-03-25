Николай Василенко проехался на Ferrari по ростовской габережной
Блогер Николай Василенко проехался на автомобиле Ferrari по ростовской набережной. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети Василенко.
Отмечается, что свою поездку блогер сам заснял и выложил в соцсети. На получившихся кадрах можно увидеть, как элитная иномарка выезжает на пешеходную зону, после чего Василенко садится за руль и проезжает вдоль набережной.
Как отмечает издание, такая поездка нарушает запрет на езду по тротуарам — за это Василенко может грозить штраф в размере 2000 рублей. Сам блогер объяснил, что сделал это для съемок фильма.
Популярный блогер рассказал об обилии русской речи в одном зарубежном городе
Ранее Василенко опубликовал ролик с Киркоровым и передал привет певице Валерии.