Раскрыто влияние пластики на здоровье Аллы Пугачевой

Раскрыто влияние пластики на здоровье советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Материал публикует KP.RU.

Анонимный источник из близкого окружения певицы предположил, что вследствие неудачного хирургического вмешательства исполнительница страдает от артроза.

Ходили слухи, что в Израиле Алла сделала какие‑то омолаживающие процедуры, чуть ли не пластику лица. В принципе, по ней это заметно: скулы заострились, губы увеличились, взгляд стал удивленным из‑за натянутой на лбу кожи. Но если пластика была, значит, была и анестезия, а она противопоказана с проблемным сердцем Аллы. Видимо, поэтому сейчас у нее снова обострились проблемы с сосудами и измучил артроз инсайдер

При этом известно, что 17 лет назад Примадонне запретили прибегать к пластическим операциям из-за болезней сердца.

Алла Пугачева мучается от болезни на Кипре

