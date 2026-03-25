Уехавший в Европу комик раскрыл свои расходы на жилье

Стендап-комик родом с Украины Дмитрий Романов, уехавший из России в Европу, пожаловался на огромные расходы на частный дом, из-за которых его семье пришлось переехать в квартиру. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Артист снимал дом с бассейном за три тысячи евро в месяц в Португалии. При этом, по его словам, бассейн использовали всего два-три раза в год. На обслуживание дома уходило еще 160 евро, на электричество — 100 евро.

После пересмотра расходов семья Романова решила сменить жилье и переехала в квартиру за 1,7 тысячи евро.

«Та же площадь, те же три спальни, центр Фуншала. Детей не нужно возить, жизнь становится даже удобнее», — отметил комик.

Артист подчеркнул, что считает такое решение правильным, так как хочет откладывать средства вместо того, чтобы тратить их на ненужные удобства.

«Для меня это сейчас про осознанный шаг. Не ужаться, а перестать платить за то, что мне не нужно, и направить эти деньги туда, где они будут работать на меня», — пояснил он.

Ранее Романов раскритиковал российский менталитет. По его словам, изменение образа мышления является главной сложностью при эмиграции.