Свыше тысячи россиян остались без билетов на концерт Макса Коржа в Стамбуле

Поклонники творчества белорусского певца Макса Коржа столкнулись с серьезными проблемами при попытке купить цифровые билеты на предстоящий концерт артиста в Стамбуле. Об этом в среду, 25 марта, сообщил Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, из-за наплыва большого числа желающих сайт начал заметно собоить. После оплаты билетов — как с помощью зарубежных карт, так и посредством криптовалютных переводов — электронные билеты не приходили на почту. Списанные деньги при этом оказались «заморожены» или возвращены системой с ошибками.

Ситуация усугубилась тем, что места, за которые пользователи уже внесли оплату, спустя некоторое время вновь отображались в системе, но по более высокой стоимости. Сейчас служба технической поддержки не справляется с объемом обращений.

Пострадавшие активно обсуждают ситуацию в социальных сетях, требуя от организаторов либо подтверждения бронирования, либо оперативного возврата средств. Кроме того, на этом фоне активизировались мошенники, предлагающие приобрести билеты «с рук», говорится в публикации.

Громкий скандал произошел в середине января, когда стало известно, что PR-директор певицы Любови Успенской Никита Сурма продавал билеты на концерт артистки в Барвихе, которого не планировалось, перед новогодними праздниками. В результате он смог заработать почти 200 тысяч рублей.