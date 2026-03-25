«Ей надо петь»: Гагарина высказалась об образе Бузовой

Певица Полина Гагарина заявила, что телеведущей Ольге Бузовой «надо петь», поскольку ее образ «работает». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на шоу с участием Гагариной.

Telegram-канал напомнил, что в 2024 году Гагарина советовала Бузовой сконцентрироваться на роли шоувумен. Певица говорила, что было бы «круче», если бы Бузова занималась стендапом, а не пела. В 2026 году Гагарина изменила свое мнение, отмечает «Звездач».

«Бузовой надо петь! Надо! Всегда! Оля, весь этот образ ее - он прекрасен и шикарен, и он работает. Она - большая молодец», - заявила Гагарина

Певица рассказала, что они с Бузовой «очень подружились» во время участия в одном из шоу. Гагарина добавила, что Бузова - «классная девчонка», «очень душевная» и «неимоверно самоиронична».