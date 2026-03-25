Григорий Лепс рассекретил стоимость своих костюмов

Григорий Лепс в шоу-бизнесе слывет модником. На сцене артист всегда одет с иголочки. На днях Григорий впервые рассекретил стоимость своих нарядов.

Григорий Лепс не скрывает: стилистов к себе не подпускает. На все мероприятия и концерты он одевается сам. Благо, что недостатка в одежде артист не испытывает. Его внушительная по размеру гардеробная – около ста квадратных метров – забита пиджаками, брюками, рубашками и другими вещами. Здесь можно найти одежду на любой случай жизни.

- Я иногда захожу и нахожу вещи, которые покупал 5-6 лет назад, - объяснил артист на вручении премии «100 самых стильных». - Недавно нашел туфли, которые покупал в 2009 году в Лондоне за 5 тысяч фунтов.

Лепс говорит, что одежду он выбирает не только по настроению. Ориентируется на дресс-код мероприятия. Например, на премию от Fashion TV он пришел по-весеннему, в ярком пиджаке.

- На похороны одел бы черное, - отшутился исполнитель.

- У меня свое представление об одежде, - продолжил музыкант. - Есть несколько модельеров, которых я люблю. Некоторые из них уже ушли из жизни, но дело их живет.

Лепс признался, что в его гардеробе есть вещи, которые он носит по 25 лет.

- Мне просто: я надел черный костюм, белую рубашку и пошел, - продолжил Григорий Викторович. – Классика никогда не выходит из моды.

При этом Лепс впервые рассекретил стоимость своих костюмов. Говорит, что миллионы на наряды не тратит.

- Мои костюмы примерно в одной ценовой политике, не настолько дорогие, - признался артист. – Ну, может быть, порядка пятисот тысяч рублей.

- Одеться можно и на сто миллионов, но быть при этом… (плохим человеком. – Авт.), - подытожил артист.

Григорий признался, что, общаясь с людьми, он никогда не оценивает их по одежде.

- Мне нравятся три вещи в людях, о которых я всегда говорю, - заявил Лепс. – Это честность, порядочность и доброта. Редкие сочетания. Практически вряд ли у кого-то это получается в полной мере, в том числе и у вашего покорного слуги. Но, тем не менее, это ценится больше всего.