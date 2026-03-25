Исполнительница «Матушки-земли» рассказала о популярности в Индии

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова рассказала RT, что приобрела популярность в Индии.

«Если верить соцсетям, я весьма популярна в Индии», — поделилась артистка.

Куртукова добавила, что пока не планирует гастроли за рубежом. Певица считает, что пока преждевременно думать о концертах за границей.

Артистка также поделилась мнением о своем творчестве.

«Мне искренне нравится музыка, которую я исполняю. Разумеется, с технической точки зрения некоторые песни требуют больших усилий и определённых вокальных навыков, но глобально я в голове не разделяю творчество на народное и эстрадное. Это просто мои песни. Они разные по звучанию и посылу, но объединены моим голосом», — рассказала знаменитость.

В феврале помощник президента России Владимир Мединский признался, что считал хит Татьяны Куртуковой «Матушка» народной песней. Он заявил, что эта композиция является примером современного российского фольклора.

Мединский также посчитал современным фольклором фразу Михаила Задорного о дураках и дорогах как двух бедах России. Как отметил помощник президента, некоторые приписывают фразу Николаю Гоголю, но это не так.