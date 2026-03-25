Отказавшаяся от диет Оксана Федорова раскрыла секреты неувядающей красоты

© WomanHit.ru

Оксана Федорова в свои 48 лет остается одной из самых эффектных женщин нашего шоу-бизнеса. Бывшая «Мисс Вселенная» тщательно следит за собой, но не допускает перегибов.

По словам телеведущей, она не увлекается диетами, отдавая предпочтение сбалансированному рациону.

«Я не столько поддерживаю форму, сколько в целом слежу за своим здоровьем. Диетами я не увлекаюсь, предпочитаю сбалансированное питание и умеренность во всем», — сказала Оксана в беседе с Леди.Mail.

Стройную фигуру ей также помогают поддерживать бальные танцы.

Что касается лица, то Федорова время от времени прибегает к услугам косметологов.

«Два раз в год (весной и осенью) я обязательно прохожу курс аппаратной косметологии», — призналась Оксана.

Не забывает она и о регулярной рутине. Это уходовая косметика с увлажнением, пилинги, витамины и массажи.

«Я выбираю процедуры, которые помогают поддерживать здоровье и естественную красоту кожи», — сказала знаменитость.

А с недавних пор в жизни Оксаны появилось еще одно увлечение — восточная медицина. Методы помогают ей снять стресс и вернуть утраченную энергию. Федоровой, по ее словам, такой подход близок, так как дополняет традиционную медицину.