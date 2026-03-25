Отказавшаяся от диет Оксана Федорова раскрыла секреты неувядающей красоты
Оксана Федорова рассказала об уходе за лицом и фигурой. Она старается избегать суровых диет.
Оксана Федорова в свои 48 лет остается одной из самых эффектных женщин нашего шоу-бизнеса. Бывшая «Мисс Вселенная» тщательно следит за собой, но не допускает перегибов.
По словам телеведущей, она не увлекается диетами, отдавая предпочтение сбалансированному рациону.
Стройную фигуру ей также помогают поддерживать бальные танцы.
Что касается лица, то Федорова время от времени прибегает к услугам косметологов.
«Два раз в год (весной и осенью) я обязательно прохожу курс аппаратной косметологии», — призналась Оксана.
Не забывает она и о регулярной рутине. Это уходовая косметика с увлажнением, пилинги, витамины и массажи.
«Я выбираю процедуры, которые помогают поддерживать здоровье и естественную красоту кожи», — сказала знаменитость.
А с недавних пор в жизни Оксаны появилось еще одно увлечение — восточная медицина. Методы помогают ей снять стресс и вернуть утраченную энергию. Федоровой, по ее словам, такой подход близок, так как дополняет традиционную медицину.