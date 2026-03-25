Паша Техник был пациентом скандального рехаба

Рэпер Паша Техник был пациентом реабилитационного центра «Свобода», в котором не стало человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Техник попал в «Свободу» в марте 2025-го — за месяц до своей кончины. В этой же клинике проходили лечение рэперы Slimus и Гио Пика.

25 марта рэпер Алексей Долматов (Гуф) сообщил, что прекратил любые отношения с кемеровским реабилитационным центром «Свобода».

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

Гуф принял решение в связи с новостями о кончине человека в этой клинике. Известно, что полиция задержала главврача и директора клиники реабилитации.

Глава сети «Свобода» Антон Соколов (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с Telegram-каналом Mash заявил, что рехаб не несет ответственность за кончину мужчины. По его словам, у человека произошел сердечный приступ на фоне алкоголизма.

По данным следствия, сотрудники рехаба вкалывали людям психотропные вещества. Гуф матом заявил, что был шокирован подобными новостями.