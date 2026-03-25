«У меня дома четыре женщины»: Стоянов поделился деталями непубличной жизни

Артист совершал немало ошибок на любовном поприще. И одна из них стоила ему общения с сыновьями, которые отреклись от отца.

68-летний Юрий Стоянов — отец пятерых детей, но судьба сложилась так, что двое из них не носят его фамилию и не поддерживают с ним отношений. В личной жизни актера было три брака, и у каждого своя история.

В 21 год Стоянов женился на искусствоведе Ольге Синельченко. В первый же год брака родился сын Николай, а через два года — Алексей. Роды первенца принимал отец актера, врач-гинеколог Стоянов-старший. Но, несмотря на такое доверие, брак распался из-за измены молодого артиста. Гордая жена пообещала, что он больше не увидит сыновей. Тогда младшему Леше было всего три года. Так и случилось. О судьбе мальчиков Стоянов узнавал от отца. Только ему Ольга разрешала видеться с детьми.

После смерти отца Стоянов потерял связь с сыновьями. Мальчикам сменили фамилию на Холоповы, по фамилии отчима, доктора физико-математических наук. В документах у них даже отчество не Юрьевичи, а Максимовичи. Оба окончили МГУ, старший работал в телекомпании, потом открыл своё дело. Сам Стоянов о их судьбе отзывается сдержанно и благодарно: «Их очень хорошо воспитали. Их воспитал порядочный, хороший человек. Они получили замечательное образование. И поэтому я не даю никаких комментариев, потому что это может затронуть другую семью, к которой я не имею отношения и не имею права в это лезть. Они не были несчастными детьми, с папой-алкоголиком или кем-то еще. Замечательный человек их воспитал и вырастил, выкормил и на ноги поставил. Но это не я».

В 1983 году Стоянов женился второй раз, на Марине Венской. Брак продлился 12 лет, но детей не было. Развод случился по той же причине. Влюбчивый актер закрутил роман на стороне. Свою семейную историю он позже назвал закономерной для человека «очень влюбчивого и искреннего»: «Я никогда не умел крутить романы: влюблялся и женился».

Еще до развода в жизни Стоянова появилась Елена, представительница фирмы-спонсора «Городка». Ухаживания были по-актерски красивыми: лучшие отели Петербурга, номера с видом на площадь Искусств. Женщина не устояла. В этом браке Стоянов обрел долгожданное отцовство — и сразу с тремя дочерьми. Двух старших, Ксению и Анастасию, он принял как родных, даже снимал их в «Городке». В 2003 году родилась общая дочь Екатерина.

В интервью «КП актер с гордостью признается, что окружен женщинами всех возрастов, и это помогает ему понимать их. «Что касается общения с женщинами — здесь мне очень повезло! У меня дома их четыре: жена, которая младше меня, и три дочки — старшей 37 лет, средней 32, младшей 22. Так что с разными поколениями я в постоянном контакте. С молодыми говорю о жизни, о выборе, о том, как не бояться быть собой. С ровесницами — о памяти, о смыслах, о том, что важно. Ну и съемочная площадка — там у меня всегда рядом актрисы. И когда видишь, какой это бывает тяжелый труд, по-настоящему изматывающий, физически и эмоционально, — невольно проникаешься огромным уважением. Я искренне преклоняюсь перед каждой из девочек, с которыми мне довелось сниматься».