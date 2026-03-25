Внук Ильи Олейникова готовится покорять мир кино

Внук известного актера Ильи Олейникова Тимофей Клявер заявил о том, что решил пойти по стопам дедушки и готов начать карьеру в кино. Его слова приводит StarHit.

Он опубликовал в соцсетях актерскую визитку, которая сразу привлекла внимание интернет-пользователей.

«Я Тимофей Клявер, мне 24. Дело не в том, что я восемь лет назад выиграл чемпионат мира по тхэквондо, стал мастером спорта и отслужил в армии. Дело даже не в том, что я внук Ильи Олейникова и сын Дениса Клявера, хотя дедушку и отца очень люблю и считаю их большими артистами. А в том дело, что я окончил школу-студию Льва Додина, поступил в труппу Губернского театра Сергея Безрукова, мечтаю о кино и верю, что кино тоже мечтает обо мне», — заявил он.

Тимофей Клявер подчеркнул, что пока он и его будущие роли «просто еще не встретились, а пора бы».

В комментариях к видеозаписи у Клявера уже образовался своеобразный фан-клуб. Девушки отметили, что у Ильи Олейникова вырос очень красивый внук и пообещали «посмотреть все фильмы и сериалы с ним», а также пожелали удачи на творческом пути.

Напомним, что отец Тимофея Денис Клявер был участником популярного дуэта «Чай вдвоем». Он подчеркивал, что его сын «очень ответственно подошел к выбору профессии и серьезно относился к учебе».