Жизнь Ольги Серябкиной: «Евровидение», Фадеев и личное счастье

Певица Ольга Серябкина начинает новый этап своего творчества. В интервью Starhit она рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в «Евровидения», как она относится к бывшему продюсеру Максиму Фадееву и добивается личного счастья.

Серябкина готовится выступить в КЗ «Москва» 24 апреля, презентовав свое масштабное шоу «Голд». Артистка обещает представление, в котором состоится переход «от серебра к золоту». Кроме того, она обещала пригласить участниц группы «Серебро» и уже анонсировала появление Кати Кищук. Артистка уверяет, что концерт станет началом новой эры в ее творчестве.

Говоря о том, как она поменялась со времен участия в «Евровидении» в 2007 году, Серябкина заметила, что всегда была очень скромной и до сих пор себя такой ощущает.

«Но в отличие от той Оли, которая была в 2007 году, сегодня я артистка с большим опытом, с пониманием себя в музыке. Я профессионал в своей профессии и много что знаю. И сегодня я очень люблю себя вот такой, признаюсь честно», — заявила она.

Артистка нормально относится к тому, что ее до сих пор ассоциируют с «Серебром», ведь она провела в коллективе 13 лет. При этом Серябкина не «очень в повестке» текущего развития группы и не может говорить за продюсера Максима Фадеева.

«Уверена, Максим лучше знает, что он делает», — считает она.

Серябкина отметила, что общалась со многими артистками и работниками продюсерского центра Фадеева «Мальфа», однако по-настоящему подружилась лишь с Кищук. В ходе интервью ей напомнили, что когда-то она называла продюсера вторым отцом.

«В момент, когда мы очень много работали вместе и близко общались, я действительно его так и называла. Это было мое ощущение тогда. Сейчас я бы сказала, что это мой главный учитель. И это, наверное, более точное, осознанное, и уже более взрослое и правильное определение. Определение, которое показало время», — рассказала артистка.

Говоря о своем сексуальном образе, Серябкина призналась, что считает его гармоничным. Для поддержания фигуры она никогда не придерживалась диет, а спорт является для нее восполнением энергии и способом поднять настроение. При этом певица заметила, что важен регулярный уход за собой.

Сыну артистки Луке, который родился в браке с бизнесменом Георгием Начкебией, скоро исполнится пять лет. По словам Сербякиной, он растет активным, интересующимся и сообразительным.

«Сейчас он занимается общеобразовательной подготовкой к детскому саду, много рисует, занимается английским, ходит на танцы. И он действительно взял самое лучшее от меня и от мужа, так что тут 50 на 50», — рассказала она.

Серябкина добавила, что ее профессия никак не влияет на отношения с семьей. При этом она никого не берет с собой на съемки, разграничивая работу и личную жизнь.