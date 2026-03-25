Майли Сайрус раскрыла тайный роман со звездой Disney

Майли Сайрус призналась, что у неё был тайный роман со звездой сериала Disney «Всё тип-топ, или жизнь Зака и Коди». Речь идёт об одном из звёздных братьев близнецов Спраус — Дилане.

В специальном выпуске «Ханны Монтаны», посвящённом 20-летию сериала, певица рассекретила их с Диланом тайные отношения. Она отметила, что в то время действительно ходили какие-то слухи о них, но только сейчас она решилась их прокомментировать.

«Он был моим парнем. Я думаю, были какие-то слухи. Это правда, подтверждаю», — высказалась Майли.

К слову, сам Дилан свою личную жизнь не комментировал ни в подростковом возрасте, ни сейчас. Известно, что актёр уже несколько лет счастлив в отношениях с моделью Барбарой Палвин.

Майли же недавно подтвердила новость о помолвке с Максом Морандо, рассказав, что была очень удивлена предложением. По словам близких друзей, эти отношения отличаются от предыдущих романов певицы. Семья Сайрус, особенно её мать Тиш, тепло приняла жениха.