В Сети раскритиковали Лолиту за странные танцы на сцене

Пользователи Сети раскритиковали 62-летнюю российскую певицу Лолиту Милявскую за странные танцы на сцене — некоторые даже предложили артистке закончить свою карьеру.

На одном из выступлений исполнительница поймала «состояние потока», после чего выразила все свои чувства необычным танцем. Видео с концерта быстро набрало популярность в Сети.

Россияне подобных порывов Лолиты не оценили: «Жалкое зрелище, без слез не взглянешь», «Как можно на это ходить?». Среди недовольных есть и те, кто предложил артистке и вовсе уйти со сцены.

Недавний отпуск певицы также был испорчен из-за панической атаки, которая возникла на фоне курения электронных сигарет. По словам певицы, приступ стал следствием спазма сосудов, вызванного употреблением табачных изделий. Ее госпитализировали.

Лолиту уже предупреждали, что если подобное повторится, то медики могут не успеть вовремя оказать помощь, что может даже привести к летальному исходу. Чтобы предотвратить такие ситуации, врачи настоятельно рекомендовали артистке бросить курить электронные сигареты.